Татарстанец взял серебро в финале чемпионата среди спасателей 12 регионов

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Санкт-Петербурге во дворце спорта «СКА-Арена» на торжественной церемонии подвели итоги и наградили победителей финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходил с 26 по 30 ноября.

В этом чемпионате по компетенции «Спасательные работы» Татарстан представлял курсант Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Данис Галишников, который по итогам чемпионата стал серебряным призёром.

Во всех этапах соревнований участвовала команда колледжа из пяти человек, но организаторы приняли решение, что от команды молодых спасателей на финале будет выступать только один представитель. Проведя серию контрольных срезов, команда решила направить на чемпионат самого подготовленного – Даниса Галишникова. А остальные решили поехать за ним в Санкт-Петербург, чтобы быть рядом и поддерживать его в сложной борьбе.

Всего в компетенции «Спасательные работы» приняли участие молодые профессионалы из 12 регионов страны. В первый день участники прошли пять индивидуальных модулей, которые были связаны с альпинистской подготовкой, оказанием первой помощи и оценкой физических качеств участников соревнований: конкурсанты выполняли подтягивание, челночный бег, контест (подъём по верёвке на скорость), прохождение П-образной навесной переправы в безопорном пространстве и проводили сердечно-лёгочную реанимацию.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По итогам работы экспертов Данис Галишников занял второе место. Готовили Даниса к чемпионату тренеры-преподаватели колледжа - действующий спасатель ЗПСО №1 Буинска Александр Мерзлов и Фанис Гумеров.

А также все напряженные месяцы тренировки готовились с ним члены его команды - Бикмуллина Диана, Алексеев Димитрий, Осколков Алексей, Щенников Кирилл – в составе которой Данис стал золотым призёром Регионального чемпионата «Профессионалы» и прошёл отбор на итоговом этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Как рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану, Данис Галишников продемонстрировал на финале лучшие традиции преемственности и мастерства, бережно хранимые и передаваемые преподавательским составом и наставниками – действующими спасателями и пожарными, молодому поколению профессионалов в системе СПО.