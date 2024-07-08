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Татарстанец выплатил полмиллиона по кредиту, чтобы не лишиться мотоблока
В Дрожжановском районе Татарстана судебные приставы помогли взыскать задолженность по кредитам на сумму около 500 тысяч рублей. Должником оказался мужчина из села Малая Цильна, который ранее страдал от игровой зависимости, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Несмотря на преодоление игромании, сельчанин не торопился погашать накопившиеся долги. У него не было ни собственного жилья, ни автомобиля, что затрудняло работу приставов.
Ситуация изменилась, когда во время планового рейда у должника обнаружили недавно приобретенный мотоблок - важную для сельского жителя технику. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на это имущество.
Не желая лишиться необходимой в хозяйстве машины, мужчина решил полностью погасить задолженность. Он выплатил почти полмиллиона рублей, закрыв все свои кредитные обязательства.
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