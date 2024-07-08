Татарстанец выплатил полмиллиона по кредиту, чтобы не лишиться мотоблока

В Дрожжановском районе Татарстана судебные приставы помогли взыскать задолженность по кредитам на сумму около 500 тысяч рублей. Должником оказался мужчина из села Малая Цильна, который ранее страдал от игровой зависимости, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Несмотря на преодоление игромании, сельчанин не торопился погашать накопившиеся долги. У него не было ни собственного жилья, ни автомобиля, что затрудняло работу приставов.

Ситуация изменилась, когда во время планового рейда у должника обнаружили недавно приобретенный мотоблок - важную для сельского жителя технику. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на это имущество.

Не желая лишиться необходимой в хозяйстве машины, мужчина решил полностью погасить задолженность. Он выплатил почти полмиллиона рублей, закрыв все свои кредитные обязательства.