Татарстанец выплатил миллион рублей долга по алиментам, когда узнал, что ему грозит срок

В отделении приставов по Балтасинскому и Кукморскому районам на исполнении находилось производство по взысканию алиментов с местного жителя, который задолжал один миллион рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Должник всячески избегал выплат. Его привлекли к административному наказанию и предупредили об уголовной ответственности, но он все равно не платил.

В итоге в его отношении возбудили уголовное дело. Чтобы не оказаться на скамье подсудимых и избежать уголовной ответственности, должник погасил всю задолженность.