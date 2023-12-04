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Татарстанец выплатил миллион рублей долга по алиментам, когда узнал, что ему грозит срок
В отделении приставов по Балтасинскому и Кукморскому районам на исполнении находилось производство по взысканию алиментов с местного жителя, который задолжал один миллион рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Должник всячески избегал выплат. Его привлекли к административному наказанию и предупредили об уголовной ответственности, но он все равно не платил.
В итоге в его отношении возбудили уголовное дело. Чтобы не оказаться на скамье подсудимых и избежать уголовной ответственности, должник погасил всю задолженность.
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