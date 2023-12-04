news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 4 декабря 2023 14:39

Татарстанец выплатил миллион рублей долга по алиментам, когда узнал, что ему грозит срок

Скопировать ссылку

В отделении приставов по Балтасинскому и Кукморскому районам на исполнении находилось производство по взысканию алиментов с местного жителя, который задолжал один миллион рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Должник всячески избегал выплат. Его привлекли к административному наказанию и предупредили об уголовной ответственности, но он все равно не платил.

В итоге в его отношении возбудили уголовное дело. Чтобы не оказаться на скамье подсудимых и избежать уголовной ответственности, должник погасил всю задолженность.

#судебные приставы рт #неуплата алиментов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100