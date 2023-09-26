Татарстанец выплатил долги по кредиту в полмиллиона, чтобы вернуть автомобиль

Житель Лениногорского района выплатил долги по кредиту в 650 тысяч рублей, чтобы вернуть арестованный автомобиль, сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что мужчина задолжал банку более полумиллиона рублей. Исполнительный документ о взыскании долга поступил в районное отделение судебных приставов. Мужчине должным образом сообщили об исполнительном производстве.

Поскольку долг не был погашен, пристав наложила арест на автомобиль Renault, принадлежащий должнику. Чтобы вернуть себе иномарку, мужчина погасил долг.

В ведомстве отметили, что всего за восемь месяцев текущего года приставами республики взыскано с должников по кредитам более 4 млрд рублей.