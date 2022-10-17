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Ру Тат
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Происшествия
17 октября 2022  09:31
Павел Климчак

Татарстанец выплатил долги по кредитам на полмиллиона, чтобы выехать из страны

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Житель Верхнеуслонского района РТ задолжал по кредитам на полмиллиона рублей. Судебные приставы напомнили ему о имеющейся задолженности, но это не подвигло мужчину выплатить долг.

Тогда приставы ограничили татарстанцу выезд за пределы страны, чем помешали его планам – в ближайшие дни мужчина собирался уехать за границу. Узнав об этом, он сразу же оплатил всю сумму долга.

В пресс-службе ГУ ФССП России по РТ подчеркивают, что задолженности необходимо оплачивать своевременно. Проверить свои возможные долги вы можете на официальном сайте ведомства при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» либо через личный кабинет портала Госуслуг.

#долги по кредитам
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