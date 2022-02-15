Татарстанец выплатил долг по алиментам в 820 тысяч, чтобы выехать из страны

Татарстанец обязан был ежемесячно выплачивать деньги на содержание своих детей, однако отказывался это делать. За четыре года житель Татарстана задолжал по алиментам 820 тысяч рублей.

Подвигнуть мужчину к погашению долга смогли судебные приставы: они ограничили неплательщику выезд из страны. После этого он сразу же выплатил всю сумму долга одном платежом.

Всего в данный момент из-за неуплаты долгов более 110 тысяч татарстанцев ограничены в выезде за пределы страны. Из них 10,5 тысячи случаев – долги по алиментам.