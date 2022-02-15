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Ру Тат
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Происшествия
15 февраля 2022  15:46
Павел Климчак

Татарстанец выплатил долг по алиментам в 820 тысяч, чтобы выехать из страны

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Татарстанец обязан был ежемесячно выплачивать деньги на содержание своих детей, однако отказывался это делать. За четыре года житель Татарстана задолжал по алиментам 820 тысяч рублей.

Подвигнуть мужчину к погашению долга смогли судебные приставы: они ограничили неплательщику выезд из страны. После этого он сразу же выплатил всю сумму долга одном платежом.

Всего в данный момент из-за неуплаты долгов более 110 тысяч татарстанцев ограничены в выезде за пределы страны. Из них 10,5 тысячи случаев – долги по алиментам.

#судебные приставы #долг по алиментам
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