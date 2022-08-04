Татарстанец выплатил алименты в 250 тысяч после того, как на него завели уголовное дело

Житель Агрызского района обязан был выплачивать четверть своего дохода на содержание ребенка, однако он всячески игнорировал свои родительские обязанности и не переводил деньги. Таким образом, сумма задолженности составила 250 тысяч рублей.

За уклонение от выплаты алиментов его привлекли к административной ответственности и назначили 40 часов обязательных работ. Однако и после этого мужчина не начал выплачивать деньги на содержание ребенка.

Тогда на него возбудили уголовное дело. Осознав серьезность наказания, мужчина раскаялся в содеянном, признал вину и выплатил задолженность в полном размере. В связи с этим уголовное преследование прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.