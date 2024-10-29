Татарстанец вступил в переписку с лженачальником и отдал мошенникам более 800 тысяч

27-летний житель Елабужского района РТ перевел мошенникам более 800 тысяч рублей.



Мужчина рассказал, что ему написал якобы его бывший руководитель, который сообщил, что с сотрудником должны связаться полицейские из-за проверки.



Мужчина поверил и стал ждать звонка. Через время с ним связался неизвестный, который представился полицейским и сообщил, что на его имя оформили заявку на кредит, которую необходимо закрыть, чтобы избежать проблем с законом.



Несколько дней мужчине поступали звонки и сообщения от неизвестных, и, следуя их инструкциям, он попытался оформить кредит в различных банках, но в получении кредита ему везде отказали.



Тогда мошенники сообщили, что ему необходимо найти деньги на перекрытие кредита, либо ему грозит уголовная ответственность. Мужчина перевел аферистам более 800 тысяч рублей, которые одолжил у друзей.



После этого все переписки из мессенджера мошенники удалили. Аккаунт, с которого ему писал якобы бывший руководитель, являлся фейковым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».