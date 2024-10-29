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Происшествия 29 октября 2024 11:54

Татарстанец вступил в переписку с лженачальником и отдал мошенникам более 800 тысяч

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27-летний житель Елабужского района РТ перевел мошенникам более 800 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что ему написал якобы его бывший руководитель, который сообщил, что с сотрудником должны связаться полицейские из-за проверки.

Мужчина поверил и стал ждать звонка. Через время с ним связался неизвестный, который представился полицейским и сообщил, что на его имя оформили заявку на кредит, которую необходимо закрыть, чтобы избежать проблем с законом.

Несколько дней мужчине поступали звонки и сообщения от неизвестных, и, следуя их инструкциям, он попытался оформить кредит в различных банках, но в получении кредита ему везде отказали.

Тогда мошенники сообщили, что ему необходимо найти деньги на перекрытие кредита, либо ему грозит уголовная ответственность. Мужчина перевел аферистам более 800 тысяч рублей, которые одолжил у друзей.

После этого все переписки из мессенджера мошенники удалили. Аккаунт, с которого ему писал якобы бывший руководитель, являлся фейковым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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