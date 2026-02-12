Татарстанец возглавил Центральный совет «Бессмертного полка России»
Новым председателем Центрального совета общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» стал Тимур Халиков, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ.
С 2017 года Халиков был членом Центрального штаба движения и его координатором в Приволжском федеральном округе. На данный момент он также является председателем Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Раисе РТ.
С 2015 по 2019 год Тимур Халиков являлся заместителем председателя Общественной палаты Татарстана. С 2019 по 2022 год работал заместителем руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.
Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» – объединение организаторов акции «Бессмертный полк» и 202 ее международных координаторов. Первыми руководителями движения были народный артист СССР Василий Лановой и генерал армии Махмут Гареев, военачальник и военный историк.