Татарстанец возглавил Центральный совет «Бессмертного полка России»

Акция «Бессмертный полк» в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новым председателем Центрального совета общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» стал Тимур Халиков, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ.

С 2017 года Халиков был членом Центрального штаба движения и его координатором в Приволжском федеральном округе. На данный момент он также является председателем Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Раисе РТ.

Тимур Халиков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 2015 по 2019 год Тимур Халиков являлся заместителем председателя Общественной палаты Татарстана. С 2019 по 2022 год работал заместителем руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» – объединение организаторов акции «Бессмертный полк» и 202 ее международных координаторов. Первыми руководителями движения были народный артист СССР Василий Лановой и генерал армии Махмут Гареев, военачальник и военный историк.