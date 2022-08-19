Татарстанец вошел в золотую десятку гармонистов России

Фото: © Наталья Цыбина / предоставлено Ринатом Мухутдиновым

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Ринат Мухутдинов принял участие во всероссийском телевизионном фестивале «Играй гармонь на Черном море». Он вошел в десятку лучших гармонистов России этого года.

Съемки проходили на Черноморском побережье. Лучших гармонистов России в рамках подобного состязания определяли уже в 12-й раз. Признанным самыми талантливыми музыкантам вручили дипломы и медали.

«Приятно, когда высоко отмечается то, чему ты посвящаешь всю свою жизнь. На фестивале я играл на татарской национальной гармонике. Рад, что смог достойно представить культуру республики», — отметил в беседе с «Татар-информом» Ринат Мухутдинов.

Первая «Золотая десятка» лучших гармонистов России собралась в 1999 году в Новосибирске. Все музыканты будущих «десяток» отбираются с учетом мнения телезрителей и гостей концертов. Во внимание также принимаются звонки и письма на почту, поступающие на адрес ТВ-программы.

В десятке лучших гармонистов этого года также оказались музыканты из Белгородской и Тамбовской областей, Республики Алтай, а также Саратова, Владимира, Вологды, Сочи, Новосибирска. В конкурсе приняли участие исполнители из более чем 30 регионов страны.

В последний раз фестиваль проходил шесть лет назад. Среди татарстанцев лишь гармонист-виртуоз Рустем Валеев был ранее отмечен званием лучшего исполнителя на гармонике в России.

Ринат Мухутдинов — музыкант-инструменталист, автор учебных пособий и преподаватель игры на курае, кубызе, баяне, гармошке, тальянке. Он также является руководителем ансамбля «Татарские гармоники».