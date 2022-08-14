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Ру Тат
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Происшествия
14 августа 2022  11:03
Павел Климчак

Татарстанец утонул в реке, решив искупаться рядом с плотиной

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Вечером в пятницу, 12 августа, по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что у плотины реки Иске-Юрт, около села Субаш-Аты Арского района, утонул мужчина.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Днём следующего дня водолазы ЗПСО №4 нашли тело 39-летнего мужчины в двадцати метрах от берега, после чего передали его сотрудникам полиции. Причина случившегося устанавливается. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, это место не оборудовано для купания.

#утонул мужчина
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