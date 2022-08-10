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Происшествия
10 августа 2022  11:14
Полина Шевчук

Татарстанец утонул в реке, пока его друзья ходили за спиртным в магазин

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Татарстанец утонул в реке, пока его друзья ходили за спиртным в магазин
Валентин Кулагин

Трагедия произошла накануне в деревне Ямалы на реке Белая в Актанышском районе Татарстана.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, накануне трое мужчин устроили посиделки на берегу реки. Когда спиртное закончилось, двое отправились в магазин за добавкой. Когда вернулись, обнаружили, что вещи третьего приятеля лежат на берегу, а его самого нет. Друзья попытались самостоятельно найти мужчину, ходили к нему домой, но все без толку. Тогда они обратились за помощью к спасателям.

 

Фото: © Валентин Кулагин

На поиски отправились сотрудники ЗПСО №6. Погибший был обнаружен сегодня около 11.00 в 10 метрах от берега на глубине 3 метров. Тело мужчины подняли на поверхность, доставили на берег и передали полицейским.

Известно, что мужчине было 40 лет.
 

 

#утонул мужчина #утопленник
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