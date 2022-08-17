Татарстанец успел выскочить из горящего дома, услышав звук пожарного извещателя

ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул сегодня в 03.55 в деревне Чинниково в Актанышском районе республики.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил небольшой одноэтажный бревенчатый дом.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В доме хозяином были установлены автономные пожарные извещатели. Их звук разбудил мужчину и он успел выбежать на улицу.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 04.30 возгорание было ликвидировано на площади 57 кв.метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.