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Ру Тат
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Происшествия
17 августа 2022  07:54
Полина Шевчук

Татарстанец успел выскочить из горящего дома, услышав звук пожарного извещателя

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Татарстанец успел выскочить из горящего дома, услышав звук пожарного извещателя
ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул сегодня в 03.55 в деревне Чинниково в Актанышском районе республики.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил небольшой одноэтажный бревенчатый дом.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В доме хозяином были установлены автономные пожарные извещатели. Их звук разбудил мужчину и он успел выбежать на улицу.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 04.30 возгорание было ликвидировано на площади 57 кв.метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

#пожарный извещатель #МЧС РТ #спасли из пожара
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