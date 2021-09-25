Татарстанец ушел в лес за грибами и пропал, его нашли застрявшим в бетонном заборе

Накануне вечером житель Пестречинского района сообщил по номеру вызова спецслужб 112, что пропал его брат, который ушел утром из села Новое Шигалеево в лес за грибами без телефона. В какую сторону ушел мужчина, он сказать не смог, добавив, что у его брата бывали провалы в памяти.

Информацию довели до главы сельского поселения и полиции. На протяжении всего вечера и ночи потерявшегося мужчину искали по всем дворам и ближайшей территории леса, однако никого найти не удалось. В районе часа ночи поиски прекратили из-за темного времени суток.

С рассветом поиски продолжили, в этот раз к спасателям и полицейским присоединились кинологи и волонтеры. В какой-то момент поисковая собака Марс учуяла пропавшего около одного из домов в поселке Новое Шигалеево. Обследовав заросший лесом овраг неподалеку, спасатели нашли мужчину застрявшим в бетонном заборе базы сельхозтехники.

Он висел на высоте двух метров от земли, его нога застряла между двух бетонных блоков. С помощью специального инструмента спасатели разжали бетонные плиты и освободили ногу мужчины. После этого его доставили к карете скорой помощи, где его осмотрели медики. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.