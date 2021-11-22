Татарстанец убил жену из-за ее упреков в маленькой зарплате

Как полагает следствие, инцидент произошел 23 октября в Альметьевске, 46-летний мужчина выпивал у себя дома. В какой-то момент его жена начала упрекать его в том, что тот мало зарабатывает.

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил супругу в грудь и живот. На следующий день женщина скончалась. Экспертиза показала, что причиной смерти стали травмы внутренних органов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Мужчина признал свою причастность к преступлению, в скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.