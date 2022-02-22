Татарстанец убил отца после его замечания об алкоголизме, сломав ему шею

20 февраля в одном из домов в селе Ямашурма Высокогорского района обнаружили тело 85-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в преступлении задержан 57-летний сын погибшего. По версии следствия, отец сделал ему замечание из-за его злоупотребления алкоголем. В ответ мужчина подошел к отцу и сломал ему шею, отчего пожилой мужчина скончался.

Убийство произошло на глазах супруги потерпевшего, она сразу вызвала полицию, и злоумышленника задержали.

Причастность к убийству он не признал. В скором времени ему изберут меру пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.