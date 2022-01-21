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Происшествия
21 января 2022  13:24
Полина Шевчук

Татарстанец убил и выкинул в подъезд тело приятеля, который лег спать в верхней одежде

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В Татарстане 26-летний мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в середине ноября прошлого года 26-летний мужчина с приятелем выпивали дома у знакомой. Напившись, один из мужчин завалился спать в верхней одежде. Хозяйка квартиры попыталась сделать ему замечание, однако тот пнул ее ногой в живот. Тогда второй гость жестоко избил приятеля. Когда тот скончался, мужчина выкинул тело в подъезд.

Своей вины татарстанец не признал. Дело направлено в суд.

#убил приятеля #следком рт
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