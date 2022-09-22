Татарстанец связал и похитил обидчика за то, что тот 50 лет назад отбил у него девушку

В полицию обратился 67-летний житель Тукаевского района республики с заявлением о том, что стал жертвой похищения, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как было установлено, у мужчины с его 66-летним знакомым произошел конфликт на почве ревности – оппонент обвинил его в том, что еще в школе тот отбил у него девушку. Ссора переросла в потасовку. После чего младший из участников конфликта взял нож, стал угрожать обидчику, связал ему руки, затолкал в авто и вывез на берег реки. Однако жертве удалось вырваться и уехать.

Похитителя задержали и отправили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

