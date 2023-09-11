Татарстанец стал вторым в многоборье на всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный»

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Специалист Лесопожарного центра РТ Динарт Зиятдинов на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный 2023» занял второе место на соревнованиях по спортивному многоборью. Об этом пишет газета «Казанские ведомости».

Организованные Рослесхозом и Авиалесоохраной России состязания прошли в Московской области. Их участниками стали прошедшие предварительный отбор парашютисты-десантники Федеральной авиалесоохраны и Авиалесоохраны, сотрудники наземных лесопожарных служб 21 региона России, а также представители Беларуси. Многие конкурсанты этим летом участвовали в тушении лесных пожаров на территории субъектов Федерации.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

За четыре дня все участники конкурса прошли три этапа: спортивное многоборье, ориентирование в лесном массиве и преодоление полосы препятствий с имитацией лесных завалов, заболоченных участков и пересеченной местности. На последнем этапе следовало продемонстрировать умение использовать основные ручные инструменты тушения лесных пожаров: ранцевого огнетушителя, бензопилы и мотопомпы.

Жюри оценивало не только скорость выполнения заданий, но и точность до мельчайших деталей. На результатах сказывались даже распил бревна с отступом хотя бы на миллиметр от разметки, заступ за границу при работе с ранцевым огнетушителем и превышение контрольного времени хотя бы на секунду, отмечают в пресс-службе Авиалесоохраны.

Победителем конкурса стал десантник-пожарный Бурятского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана» Михаил Смородников. Вторым стал инструктор парашютно-пожарной команды Коми регионального лесопожарного центра Валерий Романов, а третьим оказался парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Скосырский, информируют в пресс-службе Минлесхоза РТ.