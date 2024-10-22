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Татарстанец стал участником выставки «Отец Героя» в Госдуме
Александр Шаповал представил Татарстан на выставке «Отец Героя», прошедшей в Государственной Думе, сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в России.
В экспозицию вошли портреты отцов участников специальной военной операции с фотографиями погибших сыновей. Родители стали участниками церемонии открытия.
На фотографии Александр Шаповал держит снимок младшего сына Дмитрия. Тот отправился в зону СВО добровольцем 22 июля 2023 года, был разведчиком минометной батареи батальона «Алга». Татарстанец отмечен медалью Суворова за освобождение населенных пунктов.
Дмитрий Шаповал погиб весной 2024 года. Отец узнал об этом 1 мая, прибыв в его часть с гуманитарным грузом. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.
Из зоны СВО отец привез собаку сына. Боец нашел голодного и изможденного пса, оставшегося без хозяев, и выходил его, назвал Джульбарсом.
Старший сын Александра Шаповала тоже участвуеют в специальной военной операции. «Мы до конца не осознали постигшей нас беды», — признался отец.
От Кемеровской области в мероприятии Фанис Фасхутдинов. Оба его сына участвуют в СВО с 2022 года, сам же он покинул зону боевых действий после ранения. До этого был заместителем командира взвода штурмовой роты мотострелкового батальона, награжден медалью «За отвагу».
На фотографии ветеран СВО в военной бейсболке, украшенной шевроном с гербом Татарстана. «Сын мне подарил на удачу», — рассказал он.
Сержант ВВС РФ Зульфир Ханнанов из Ульяновской области на портрете держит фотографию сына Ильдара. Командир взвода парашютно-десантной роты погиб 3 марта 2022 года. Благодаря его мужеству было спасено более 30 бойцов. Посмертно он награжден орденом Мужества.
Адрей Ядров из Башкортостана держит в руках фотографию сына Максима. Выпускник Казанского танкового училища, командир танкового взвода погиб 26 февраля 2022 года в возрасте 22 лет. Награжден орденом Мужества (посмертно).
С родителями погибших военнослужащих встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. Они поблагодарили их за воспитание сыновей, которые отдали жизнь, защищая Отечество.
«Все мы, родители, просим Победы», — обратился к присутствующим Александр Шаповал.
В пресс-службе полпредства отметили, что выставка пройдет в ряде регионов России. Ее организовал
Госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» совместно с Государственной Думой.
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