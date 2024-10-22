Татарстанец стал участником выставки «Отец Героя» в Госдуме

Александр Шаповал представил Татарстан на выставке «Отец Героя», прошедшей в Государственной Думе, сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в России.

В экспозицию вошли портреты отцов участников специальной военной операции с фотографиями погибших сыновей. Родители стали участниками церемонии открытия.

На фотографии Александр Шаповал держит снимок младшего сына Дмитрия. Тот отправился в зону СВО добровольцем 22 июля 2023 года, был разведчиком минометной батареи батальона «Алга». Татарстанец отмечен медалью Суворова за освобождение населенных пунктов.

Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана в России

Дмитрий Шаповал погиб весной 2024 года. Отец узнал об этом 1 мая, прибыв в его часть с гуманитарным грузом. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.

Из зоны СВО отец привез собаку сына. Боец нашел голодного и изможденного пса, оставшегося без хозяев, и выходил его, назвал Джульбарсом.

Старший сын Александра Шаповала тоже участвуеют в специальной военной операции. «Мы до конца не осознали постигшей нас беды», — признался отец.

От Кемеровской области в мероприятии Фанис Фасхутдинов. Оба его сына участвуют в СВО с 2022 года, сам же он покинул зону боевых действий после ранения. До этого был заместителем командира взвода штурмовой роты мотострелкового батальона, награжден медалью «За отвагу».

На фотографии ветеран СВО в военной бейсболке, украшенной шевроном с гербом Татарстана. «Сын мне подарил на удачу», — рассказал он.

Сержант ВВС РФ Зульфир Ханнанов из Ульяновской области на портрете держит фотографию сына Ильдара. Командир взвода парашютно-десантной роты погиб 3 марта 2022 года. Благодаря его мужеству было спасено более 30 бойцов. Посмертно он награжден орденом Мужества.

Адрей Ядров из Башкортостана держит в руках фотографию сына Максима. Выпускник Казанского танкового училища, командир танкового взвода погиб 26 февраля 2022 года в возрасте 22 лет. Награжден орденом Мужества (посмертно).

С родителями погибших военнослужащих встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. Они поблагодарили их за воспитание сыновей, которые отдали жизнь, защищая Отечество.

«Все мы, родители, просим Победы», — обратился к присутствующим Александр Шаповал.

В пресс-службе полпредства отметили, что выставка пройдет в ряде регионов России. Ее организовал

Госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» совместно с Государственной Думой.