Татарстанец стал серебряным призером первенства России по боксу среди юниоров

Фото: Федерация бокса Республики Татарстан

В городе Осташкове Тверской области завершилось первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Республику Татарстан на этом турнире представляли боксеры Амин Абдуллин (Казань), Павел Сидоров и Тамерлан Алиев (Нижнекамск). По итогам первенства Амин Абдуллин занял второе место.

«То, что наш татарстанский боксер Амин Абдуллин уже второй год выходит в лидеры на таком соревновании, говорит о стабильности процесса подготовки боксера. В финал выходят практически равные по силе и технике ребята. У нас есть над чем поработать именно с этими ребятами —лидерами татарстанского бокса, которые демонстрируют успешные поединки на турнирах такого уровня», — прокомментировал выступление представителей республики президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

«Мы обязательно постараемся создать все условия для роста этих спортсменов в дальнейшем. И у Амина, и у тренера, и у Федерации бокса Татарстана главные победы еще впереди. Я в это верю», — подчеркнул он.

Первенство в Осташкове проходило с 11 по 21 мая. Его участниками стали свыше 300 сильнейших боксеров из 67 регионов России.