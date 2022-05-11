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Ру Тат
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Происшествия
11 мая 2022  08:14
Павел Климчак

Татарстанец сгорел в гараже из-за непотушенной сигареты

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О пожаре на улице Чехова в Агрызе сообщили сегодня ночью, в половину четвертого часа, по номеру вызова пожарной охраны 101.

Загорелся гараж, вокруг него вскоре образовался большой столб дыма. Спустя несколько минут после вызова пожарные прибыли на место. Внутри гаража они нашли тело 54-летнего мужчины.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Еще через несколько минут им удалось полностью потушить возгорание площадью 4 квадратных метра. По предварительной версии, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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