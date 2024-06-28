Татарстанец Сергей Сергеев выиграл дебютный поединок в профессиональном боксе

Фото: Федерация бокса Республики Татарстан

Чемпион России и Игр БРИКС, член национальной сборной — татарстанский боксер Сергей Сергеев досрочно закончил дебютный поединок в профессиональном боксе, выиграв у американца Джемини Рамиреза.

Бой татарстанца и представителя США состоялся в рамках турнира в честь 100-летия Республики Ингушетия.

«Сергеев — очень талантливый спортсмен. У него огромный потенциал. Перед тем как взять золото на Играх БРИКС, он провел поединки на Кубке Победы. А через три дня после окончания игр он уже дебютирует в профессиональном боксе», — прокомментировал событие в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

«Хочу отметить, что впереди у него (Сергеева — прим. Т-и) еще очень много стартов — от чемпионата России до международных турниров. Желаю ему дальнейшего совершенствования и побед», — добавил собеседник агентства.