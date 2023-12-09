Татарстанец Сергей Сергеев стал чемпионом Гран-при промоушена Hardcore Boxing

Фото: Федерация бокса РТ

Воспитанник татарстанской школы бокса Сергей Сергеев в финальном поединке первого международного Гран-при по боксу промоушена Hardcore Boxing одержал победу над Мурадом Рамазановым из Санкт-Петербурга и стал чемпионом.

Бой длился шесть раундов, победу Сергееву отдало большинство судей. Главным призом этого турнира стала квартира в Москве, ключи от которой Сергею вручили сразу после поединка.

«Для Федерации бокса РТ и для меня лично — это большая радость за достижения наших спортсменов. Это результат огромного труда спортсмена, его личного тренера и тренерского состава. Учебно-тренировочные сборы, вся деятельность, связанная с подготовкой спортсмена, — это и делает результат, и он, несомненно, радует. Сергей показал очень красивые поединки на этом событии в области бокса. Эти победы еще и мотивация для нашей молодёжи, которая смотрит и видит, к чему нужно стремиться», — поделился с журналистом «Татар- информа» президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

Гран-при промоушена Hardcore Boxing проходило в течение полутора лет. Всего в рамках этого турнира Сергей Сергеев провел пять поединков, в которых одержал убедительные победы.

Стоит отметить, что в этом году Сергей Сергеев также стал чемпионом России. В Татарстане такого достижения не было 32 года.