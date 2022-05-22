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Ру Тат
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Происшествия
22 мая 2022  13:38
Павел Климчак

Татарстанец решил покурить в кровати и устроил пожар, с ожогами его доставили в больницу

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О возгорании сообщили жильцы одного из домов на улице Гагарина в Нижнекамске. По номеру вызова пожарной охраны 101 они сообщили о задымлении в квартире соседа.

Прибывшие на место огнеборцы попали в квартиру и спасли из нее пострадавшего мужчину. После этого они потушили загоревшуюся кровать. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Спасенного передали врачам скорой помощи, его с ожогами головы, руки и дыхательных путей 2 и 3 степени доставили в местную больницу. Как выяснилось, мужчина решил покурить в кровати, в результате чего и началось возгорание. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #пожар из-за сигареты
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