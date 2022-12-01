news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 декабря 2022  10:06
Полина Шевчук

Татарстанец решил отметить пенсию и сгорел вместе с домом

news_top_970_100
Татарстанец решил отметить пенсию и сгорел вместе с домом
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 20.39 поступило сообщение, что в деревне  Новая Александровка Аксубаевского района на улице Энгельса горит дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №11 установили, что огонь полностью охватил небольшой частный дом. В 20.58 пожар был локализован, и через пять минут полностью потушен на площади 54 кв. метра.

При разборе сгоревших конструкций было найдено тело 63-летнего мужчины. Известно, что 25 ноября он получил пенсию и решил отметить. Он выпивал и курил дома.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

#сгорел мужчина #МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100