Татарстанец решил отметить пенсию и сгорел вместе с домом

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 20.39 поступило сообщение, что в деревне Новая Александровка Аксубаевского района на улице Энгельса горит дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №11 установили, что огонь полностью охватил небольшой частный дом. В 20.58 пожар был локализован, и через пять минут полностью потушен на площади 54 кв. метра.

При разборе сгоревших конструкций было найдено тело 63-летнего мужчины. Известно, что 25 ноября он получил пенсию и решил отметить. Он выпивал и курил дома.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.