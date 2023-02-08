Татарстанец пытался провезти в колонию мобильники и карты, спрятав их в оконной раме

Сотрудники исправительной колонии №4 пресекли попытку провести в учреждение запрещенные предметы, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Так при проверке в оконной пластиковой раме были спрятаны несколько мобильников, зарядные устройства к ним, сим-карты и колода игральных карт.

Правонарушителем оказался 26-летний житель Нижнекамска. Мужчина был задержан. На него составили протокол об административном правонарушении.

