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Ру Тат
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Происшествия
8 февраля 2023  07:59

Татарстанец пытался провезти в колонию мобильники и карты, спрятав их в оконной раме

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Сотрудники исправительной колонии №4 пресекли попытку провести в учреждение запрещенные предметы, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Так при проверке в оконной пластиковой раме были спрятаны несколько мобильников, зарядные устройства к ним, сим-карты и колода игральных карт.

Правонарушителем оказался 26-летний житель Нижнекамска. Мужчина был задержан. На него составили протокол об административном правонарушении.
 

#уфсин россии по рт #мобильники в колонии
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