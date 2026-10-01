Татарстанец пытался потушить свой горящий автомобиль и получил ожоги

Мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

64-летний житель Мамадыша пострадал в результате пожара. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, происшествие случилось на улице Пушкина. Горели металлический гараж, легковой автомобиль Skoda и чердак одноэтажного частного дома. Общая площадь пожара составила 85 кв. метров.

Мужчина пытался потушить пожар, но получил ожоги рук и стопы. Пострадавшего доставили в Мамадышскую ЦРБ.

Пожар начался в гараже, хозяин дома включил в сеть удлинитель и электроинструмент и ушел домой. Его жена, работавшая в огороде, заметила дым и вызвала пожарных. Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Дознаватели Госпожнадзора полагают, что к возгоранию мог привести аварийный режим работы электросети.