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Происшествия 1 октября 2026 09:58

Татарстанец пытался потушить свой горящий автомобиль и получил ожоги

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Татарстанец пытался потушить свой горящий автомобиль и получил ожоги
Мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар
Фото: © ГУ МЧС России по РТ

64-летний житель Мамадыша пострадал в результате пожара. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, происшествие случилось на улице Пушкина. Горели металлический гараж, легковой автомобиль Skoda и чердак одноэтажного частного дома. Общая площадь пожара составила 85 кв. метров.

Мужчина пытался потушить пожар, но получил ожоги рук и стопы. Пострадавшего доставили в Мамадышскую ЦРБ.

Пожар начался в гараже, хозяин дома включил в сеть удлинитель и электроинструмент и ушел домой. Его жена, работавшая в огороде, заметила дым и вызвала пожарных. Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Дознаватели Госпожнадзора полагают, что к возгоранию мог привести аварийный режим работы электросети.

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