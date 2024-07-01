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Татарстанец пытался доставить телефоны в колонию с помощью дрона
В Татарстане задержали мужчину, который пытался доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.
24-летний парень пытался запустить на территорию исправительной колонии №5 квадрокоптер со свертком, в котором находилось семь мобильных телефонов.
За нарушение правил использования воздушного пространства правонарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, а за доставку в колонию запрещенных предметов штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.
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