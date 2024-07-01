Татарстанец пытался доставить телефоны в колонию с помощью дрона

В Татарстане задержали мужчину, который пытался доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

24-летний парень пытался запустить на территорию исправительной колонии №5 квадрокоптер со свертком, в котором находилось семь мобильных телефонов.

За нарушение правил использования воздушного пространства правонарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, а за доставку в колонию запрещенных предметов штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.