Татарстанец признан этноспортсменом года ОИС

В столице Татарстана состоялась церемония закрытия года «Казань – молодежная столица ОИС». Здесь же прошла церемония награждения молодых лидеров организации. В одной из семи номинаций победил представитель Татарстана Азат Нурмухаметов. Его признали этноспортсменом года.

«Для меня было неожиданностью, когда меня объявили этноспортсменом года ОИС. Это награда для всей международной федерации кореш. Я сам с детства занимался борьбой, стал чемпионом мира. Это моя жизнь», – поделился Нурмухаметов.

Он подчеркнул, что очень горд, что Казань в этом году была выбрана молодежной столицей Организации исламского сотрудничеств. Кроме того, по мнению победителя, столица Татарстана может считаться еще и молодежной столицей России.

Церемония закрытия года «Казань – молодежная столица ОИС» собрала представителей 30 стран. Перед официальной частью состоялось совещание, в котором поучаствовали ответственные за реализацию молодежной политики из 13 стран организации.

«Для каждого казанца и татарстанца признание Казани столицей ОИС было крайне важно и значимо. Прошли очень яркие мероприятия. Для нас приятно, что для всех гостей нашей столицы было важным и волнительным, что в этом году в Татарстане праздновалось 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Сегодня время подведения итогов», – обратилась к участникам совещания вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Мероприятия по линии ОИС в Казани посетили порядка 1 тыс. человек из 70 стран, добавил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Наследием этого года стало развитие сотрудничества по разным направлениям. Было принято решение поддержать наиболее знаковые мероприятия и проводить их в Казани системно», – заявил министр.

О впечатлениях по итогам года поделились и представители других стран. Так, советник президента Нигера отметил, что Казань задала серьезную планку для будущих столиц ОИС.

«Вы поставили очень высокую планку для стран, которые в будущем будут принимать молодежную столицу ОИС. Для них это будет очень большим вызовом. С момента получения статуса Казанью качество проведенных событий восхищает. Город запустил новую динамику этому событию», – поделился представитель Нигера.

Он особо выделил дружбу религиозных конфессий, которая есть в Татарстане. В частности, ему запомнилось расположение Кул Шарифа рядом с собором Казанской иконы Божией матери.