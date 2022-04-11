Татарстанец пришел в гости к бывшей подруге и зарезал ее возлюбленного

По версии следствия, 37-летний житель Заинска пришел в гости к бывшей подруге и начал там выпивать вместе с ней и ее новым молодым человеком. После того, как хозяева вдвоем ушли спать, пьяный мужчина взял нож и зарезал нового возлюбленного женщины на кровати.

Тело погибшего обнаружили ночью 11 апреля. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. В скором времени задержанному изберут меру пресечения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.