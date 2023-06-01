Татарстанец принял участие в III Форуме молодежных инициатив России и Азербайджана

Победитель татарстанского конкурса Youth Ambassadors 6.0 Искандер Сафаров принял участие в III Форуме молодежных инициатив России и Азербайджана в городе Мингечевире. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Хочу выразить глубокую благодарность команде Академии молодежной дипломатии за предоставленную возможность принять участие в Третьем Российско-Азербайджанский форуме в Мингечевире. На конкурсе Youth Ambassadors 6.0 я получил знания о дипломатическом этикете, узнал много полезного о международных отношениях и смог применить эти знания на практике в Азербайджане. Это было незабываемое и уникальное путешествие, которое оставило в моей памяти множество ярких впечатлений и положительных эмоций», — заметил Искандер Сафаров.

Сто представителей молодежи двух стран совместно работали над инициативами, участвовали в пленарной сессии с заместителем министра науки и высшего образования России Константином Могилевским и заместителем министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Индирой Гаджиевой, а также посетили Дом молодежи в Мингечевире.

Результатами третьего форума стали договоренности о дальнейшем социальном и культурном сотрудничестве, формировании единых ценностей и расширении взаимосвязей между странами.

Участники форума также побывали в азербайджанских городах Мингечевир, Гянджа и Шеки, где смогли поближе познакомиться с культурой страны.

Конкурс «Молодые дипломаты / Youth Ambassadors» ежегодно проводится в Казани Академией молодежной дипломатии. С 2017 года через него прошли сотни представителей молодежи. На каждом из шести этапов образовательной программы участники получают знания от действующих экспертов в области протокола, ведения переговоров и дипломатического этикета, а также знакомятся с инвестиционным, туристическим и экспортным потенциалом Татарстана. Ряд этапов проходит на иностранных языках, что позволяет получить языковую практику и сформировать пул студентов для работы на международных проектах в будущем.

Команда, набравшая наибольшее количество баллов за выполненные практические задания, по итогам конкурса получает право на участие в международном молодежном мероприятии за рубежом.