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Татарстанец предстанет перед судом за случайное убийство на охоте
Житель Менделеевского района РТ предстанет перед судом за случайное убийство на охоте.
«Татар-информ» рассказывал, что в поле у села Камаево несколько мужчин занимались незаконной охотой и разделывали застреленного ими лося. В это время мимо них на машине проезжали другие охотники.
Решив, что это едут полицейские, мужчины спрятались в кустах. Находившийся в автомобиле охотник увидел в тепловизор одного из них и предположив, что это животное, не вылезая из машины, два раза выстрелил из карабина «Сайга».
В результате ранений мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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