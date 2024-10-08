Татарстанец предстанет перед судом за случайное убийство на охоте

Житель Менделеевского района РТ предстанет перед судом за случайное убийство на охоте.



«Татар-информ» рассказывал, что в поле у села Камаево несколько мужчин занимались незаконной охотой и разделывали застреленного ими лося. В это время мимо них на машине проезжали другие охотники.



Решив, что это едут полицейские, мужчины спрятались в кустах. Находившийся в автомобиле охотник увидел в тепловизор одного из них и предположив, что это животное, не вылезая из машины, два раза выстрелил из карабина «Сайга».



В результате ранений мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.