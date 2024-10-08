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Происшествия 8 октября 2024 16:23

Татарстанец предстанет перед судом за случайное убийство на охоте

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Житель Менделеевского района РТ предстанет перед судом за случайное убийство на охоте.

«Татар-информ» рассказывал, что в поле у села Камаево несколько мужчин занимались незаконной охотой и разделывали застреленного ими лося. В это время мимо них на машине проезжали другие охотники.

Решив, что это едут полицейские, мужчины спрятались в кустах. Находившийся в автомобиле охотник увидел в тепловизор одного из них и предположив, что это животное, не вылезая из машины, два раза выстрелил из карабина «Сайга».

В результате ранений мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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