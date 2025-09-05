news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 5 сентября 2025 13:53

Татарстанец предстанет перед судом за развратные действиях в отношении ребенка

В Татарстане возбудили уголовное дело на 58-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

По данным следствия, инцидент произошел 1 сентября в одном из сельских поселений республики. Мужчина, находившийся в парке, заметил гулявшую там 11-летнюю девочку и совершил в отношении нее противоправные действия.

Мужчину арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

