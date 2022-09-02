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Ру Тат
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Происшествия
2 сентября 2022  13:41
Павел Климчак

Татарстанец предстанет перед судом за покушение на мошенничество в 1,4 млн рублей

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По версии следствия, 40 летний житель республики, зная, что на его знакомого возбудили четыре уголовных дела о мошенничестве, предложил ему свою помощь: якобы он через посредника может передать полицейским взятку в 1,4 миллиона рублей, чтобы прекратить дела.

С октября по декабрь 2021 года подсудимый передал мужчине 155 тысяч рублей, который тот присвоил, а обещанные услуги выполнять не стал. Позже обвиняемый сам обратился в полицию, сообщив об обманувшем его знакомом. Обоих задержали сотрудники полиции.

На татарстанца возбудили уголовное дело по статье за покушение на мошенничество. Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

В скором времени дело направится в Советский районный суд Казани. В отношении посредника уголовное дело выделено в отдельное производство. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#покушение на мошенничество
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