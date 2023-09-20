Татарстанец предстанет перед судом за использование поддельного паспорта на работе

Зеленодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в приобретении и использовании поддельного паспорта. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина купил паспорт гражданина России у станции метро «Раменки» в Москве. 18 мая 2023 года он предъявил документ сотруднику отдела кадров татарстанской фирмы при трудоустройстве на работу.

В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.