Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанец предстанет перед судом за использование поддельного паспорта на работе
Зеленодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в приобретении и использовании поддельного паспорта. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина купил паспорт гражданина России у станции метро «Раменки» в Москве. 18 мая 2023 года он предъявил документ сотруднику отдела кадров татарстанской фирмы при трудоустройстве на работу.
В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа