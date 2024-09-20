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Происшествия 20 сентября 2024 12:09

Татарстанец предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ в Telegram

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В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в дискредитации ВС России. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года мужчина размещал в различных телеграм-каналах комментарии, «направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». При этом ранее татарстанец уже был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за совершение аналогичных действий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#суд
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