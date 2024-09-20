Татарстанец предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ в Telegram

В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в дискредитации ВС России. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года мужчина размещал в различных телеграм-каналах комментарии, «направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». При этом ранее татарстанец уже был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за совершение аналогичных действий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.