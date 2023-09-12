Татарстанца будут судить за то, что несколько раз попался пьяным за рулем

По версии следствия, 11 июня 2023 года 49-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем легкового автомобиля, на автодороге «Мамадыш-Тюлячи» был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Мамадышскому району с целью проверки документов. Поскольку от мужчины исходил запах спиртного, он был препровожден в служебный автомобиль, где по результатам освидетельствования в отношении него был составлен административный протокол.

На следующий день мужчина пришел в служебный кабинет начальника ОГИБДД и стал предлагать ему 50 тыс. рублей за уничтожение протокола об административном правонарушении. Несмотря на неоднократные предупреждения о противоправности таких действий, обвиняемый положил денежные средства в книгу, лежавшую на столе полицейского, после чего тот незамедлительно сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.