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Происшествия 1 сентября 2023 10:08

Татарстанец повредил собственный катер для того, чтобы получить страховку в 6,8 млн

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В Татарстане вынесли приговор мужчине за покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В июле 2020 года мужчина застраховал свой прогулочный катер «Идель-120» на более чем 6,8 млн рублей. Воспользовавшись произошедшим ДТП, казанец специально нанес механические повреждения судну. После этого он обратился в страховую компанию за возмещением, но там ему отказали.

Эксперты страховой компании установили, что повреждения на катере не могли возникнуть в результате падения, а имеющиеся пробоины образовались из-за преднамеренных действий.

Казанец свою вину не признал. С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

#Прокуратура РТ #суд #страховка
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