Татарстанец потерял больше 80 тысяч, пытаясь получить компенсацию за приобретенные БАДы

Житель Чистополя хотел получить компенсацию за приобретенные БАДы, но лишился 84 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Выяснилось, что 53-летний житель Чистополя на одном из сайтов приобрел дорогие лекарственные препараты. Через несколько дней ему позвонил неизвестный, представившийся следователем. Лжесотрудник сообщил, что задержаны лица, занимавшиеся распространением контрафактных лекарственных препаратов. В списках среди покупателей оказался и чистополец, поэтому ему положена компенсация за некачественный товар в размере 17 млн рублей. Однако, чтобы получить эти деньги, необходимо заплатить госпошлину в размере 84 650 рублей.

Мужчина, поверив злоумышленникам, перевел запрашиваемую сумму, однако компенсацию не получил. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в дежурную часть полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».