Татарстанец попытался провезти через границу рубль времен Екатерины II

Татарстанские таможенники задержали мужчину, который незаконно перевозил монету времен Екатерины II. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Монету нашли во время таможенного контроля в международном аэропорту Казани. Рубль 1766 года находился в багаже татарстанца без упаковки.

«Монету гражданин не декларировал, на вопросы сотрудников о наличии в багаже товаров, подлежащих декларированию, гражданин ответил отрицательно», – сообщил начальник таможенного поста Аэропорта Казани Мирзанур Гараев.

По закону монеты, изготовленные 50 и более лет назад относятся к культурным ценностям. В связи с этим рубль отправили на экспертизу, по итогу которой выяснится, относится ли он к категории культурных ценностей, а также узнается его рыночная стоимость. Все дальнейшие решения будут приниматься после исследования монеты специалистами.