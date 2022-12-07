Татарстанец попытался подкупить автоинспектора 50 тысячами, чтобы сдать экзамен на ПДД

50-летнего жителя Аксубаевского района лишили водительских прав. Чтобы вернуть их, ему предстояло вновь сдать экзамен на ПДД. Однако вместо этого он предложил автоинспектору взятку в 50 тысяч рублей за содействие в сдаче теоретического экзамена.

Полицейский отказался от денег. На мужчину возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки, свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.