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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2022  09:44
Павел Климчак

Татарстанец попытался подкупить автоинспектора 50 тысячами, чтобы сдать экзамен на ПДД

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50-летнего жителя Аксубаевского района лишили водительских прав. Чтобы вернуть их, ему предстояло вновь сдать экзамен на ПДД. Однако вместо этого он предложил автоинспектору взятку в 50 тысяч рублей за содействие в сдаче теоретического экзамена.

Полицейский отказался от денег. На мужчину возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки, свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#взятка
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