Татарстанец попался на почте, когда получал посылку с запрещенными таблетками из Индии

Таможенники вместе с сотрудниками УФСБ задержали татарстанца, когда он получал посылку из Индии со 120 таблетками белого цвета общим весом более 35 граммов.

Как утверждал мужчина, он заказал эти таблетки для улучшения работы мозга после того, как увидел их рекламу. Как установила экспертиза, в таблетках содержится вещество адрафинил.

На 55-летнего татарстанца возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу РФ наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров. Такое преступление также может быть квалифицировано как контрабанда наркотиков или их прекурсоров, которое предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.