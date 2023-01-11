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Ру Тат
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Происшествия
11 января 2023  11:19
Павел Климчак

Татарстанец понес наказание за то, что выплачивал алименты не полностью

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Суд обязал жителя Буинского района выплачивать алименты своему ребенку, однако в какой-то момент мужчина начал переводить сумму, которая оказалась меньше установленной судом. Тогда судебный пристав составил на буинца протокол и направил материалы в суд.

В конечном итоге мужчину отправили на обязательные работы на 20 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

Всего за прошлый год судебные приставы в Буинском, Апастовском и Кайбицком районах взыскали более 27,6 миллиона рублей алиментов.

Приставы напоминают, что с 10 января 2022 года ужесточена ответственность за неполную уплату алиментов. Если ранее к административной и уголовной ответственности привлекались лишь те, кто не платил алименты полностью, то теперь наказание ожидает и тех, кто выплачивает средства на содержание ребенка лишь частично.

#судебные приставы #алименты
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