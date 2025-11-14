Татарстанец получил химический ожог от постельного белья, постиранного с новыми капсулами

Фото: пресс-служба РКБ

В Татарстане 26-летний парень получил ожог из-за иностранных средств для стирки, купленных на маркетплейсе.

Как рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы, ожоговый хирург Айрат Шарипов диагностировал пациенту химический ожог 1-2 степени.

В больнице молодому человеку обработали рану, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Выяснилось, супруга татарстанца постирала постельное белье с новыми капсулами для стирки из Азии. Наутро мужчина проснулся уже с ожогом.