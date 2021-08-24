Татарстанец получил условный срок за то, что украл и сдал на металлолом чужой гараж

Как было установлено в суде, 56-летний житель Кукморского района решил украсть чужой гараж. Он попросил приятелей, которые были не в курсе планов татарстанца, ему помочь. Они демонтировали и вывезли гараж в пункт приема металла. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ущерб от действий мужчины составил 11 тыс. рублей.

Жителя республики признали виновным в краже и назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.





