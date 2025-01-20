Татарстанец получил штраф за то, что пытался списать собственные долги на мошенников

Житель Атнинского района РТ попытался избавиться от долгов и стал фигурантом уголовного дела. Его признали виновным по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, в августе прошлого года мужчина заявил в полицию, что мошенники оформили на него пять кредитов на 600 тыс. рублей. Мужчина уверял, что не знает, откуда у него появились такие долговые обязательства. Тем временем, полицейские напомнили ему, что шутить с таким делом опасно – за ложь придется ответить. Позже выяснилось, что все кредиты он оформил сам, а ложное заявление написал в надежде, что так сможет уйти от кредиторов.

Однако избавиться от долгов не получилось. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.