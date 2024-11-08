Татарстанец получил срок за избиение матери и оскорбление полицейского

В Рыбно-Слободском районе вынесли приговор 52-летнему дебоширу-рецидивисту.

Как сообщили в прокуратуре РТ, в июле пьяный татарстанец поссорился с матерью, после чего ударил ее несколько раз. Спустя три дня, находясь под воздействием алкоголя, он ударил и оскорбил полицейского в местной больнице.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.