Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанец получил срок за избиение матери и оскорбление полицейского
В Рыбно-Слободском районе вынесли приговор 52-летнему дебоширу-рецидивисту.
Как сообщили в прокуратуре РТ, в июле пьяный татарстанец поссорился с матерью, после чего ударил ее несколько раз. Спустя три дня, находясь под воздействием алкоголя, он ударил и оскорбил полицейского в местной больнице.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников