Татарстанец получил срок за долг по алиментам в миллион рублей

Житель Спасского района несколько лет не выплачивал своему ребенку алименты, общая сумма долга – более миллиона рублей. В 2020 году его приговорили к 10 месяцам исправительных работ, но с испытательным сроком на год, чтобы дать ему шанс самому устроиться на работу.

Однако должник по-прежнему продолжал уклоняться от алиментов, а устраиваться на работу даже не пробовал. Тогда осенью 2021 года его вновь приговорили к такому же сроку исправительных работ.

В этот раз он даже не явился на работы, поэтому в третий раз Спасский районный суд принял решение назначить неплательщику наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев в колонии-поселении. Должник посчитал приговор слишком жестоким и подал апелляцию в Верховный суд РТ. Однако там приговор оставили без изменений.

В колонии-поселении у мужчины будет возможность начать работать и перечислять алименты. В пресс-службе УФССП России по РТ напоминают, что уголовная ответственность не освобождает должника от исполнения родительского долга перед несовершеннолетними.