Татарстанец получил срок и лишился авто за то, что повторно сел за руль пьяным

В Татарстане вынесен приговор 45-летнему жителю Лениногорска. Мужчина был признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что 12 октября прошлого года в Лениногорске остановили автомобиль «Лада», за рулем которого находился нетрезвый водитель. При проверке документов выяснилось, что мужчина уже лишен прав за пьяную езду.

Судом татарстанцу назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, у нарушителя конфисковали автомобиль.

