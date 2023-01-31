news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
31 января 2023  12:22
Полина Шевчук

Татарстанец получил срок и лишился авто за то, что повторно сел за руль пьяным

news_top_970_100

В Татарстане вынесен приговор 45-летнему жителю Лениногорска. Мужчина был признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что 12 октября прошлого года в Лениногорске остановили автомобиль «Лада», за рулем которого находился нетрезвый водитель. При проверке документов выяснилось, что мужчина уже лишен прав за пьяную езду.

Судом татарстанцу назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, у нарушителя конфисковали автомобиль.
 

#пьяный водитель #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное